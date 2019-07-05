Роскомнадзор снова уличил Google в сохранении ссылок из реестра запрещенной информации

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Google сохраняет в поисковой выдаче более трети ссылок, содержащихся в реестре запрещённой в РФ информации, говорится в сообщении Роскомндзора.

В отношении компании составлен протокол об административном правонарушении, Google это грозит штрафом от 500 до 700 тыс. рублей.

Роскомнадзор проверил исполнение корпорацией федерального закона "Об информации" и пришел к выводу, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. По закону поисковик должен полностью исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен на территории России.

Ведомство подчеркивает, что о результатах проверки Google уведомили еще 30 мая.

Закон, на который ссылается Роскомнадзор, обязывает поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов. До конца октября 2018 года это сделали компании "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру", но не Google.

1 февраля 2019 года компания заплатила штраф в размере 500 тыс. рублей за отсутствие подключения к реестру.