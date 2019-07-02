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Запрет полетов в Чехию стал ответом Праги на предложения Москвы по транссибирским маршрутам

Об этом узнал информированный источник "Интерфакса"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Аэрофлот", входящий в группу "Аэрофлота" перевозчик "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили об отмене части рейсов в Чехию из-за того, что авиавласти Чехии аннулировали разрешения на эти перелеты.

Так, "Аэрофлот" отменил 2 июля рейсы между Москвой и Прагой SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 остались в расписании. "Победа" отменила в этот день рейсы Москва - Карловы Вары. "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами "Жуковский" (Москва) и "Кольцово" (Екатеринбург) "в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты".

Прага Москва Аэрофлот Уральские авиалинии Победа

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