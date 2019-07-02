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Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля
Фото: Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия и Чехия договорились снять взаимные ограничения на авиаперелеты на срок до 7 июля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, российская сторона на этот срок предоставила "Чешским авиалиниям" временное разрешение на осуществление рейсов Прага-Сеул с использованием транссибирского транзита. В ответ Прага пообещала на аналогичный срок допустить к полетам российских перевозчиков, рейсы которых были аннулированы ранее.

"В частности, "Уральским авиалиниям" разрешено выполнить полет из "Жуковского" в Прагу. Также предполагается снять ограничения и для других перевозчиков на срок до 7 июля", - сказал источник.

Минтранс Чехии уже подтвердил, что его российские коллеги утром выдали "Чешским авиалиниям" разрешение на полеты до 7 июля, после чего в Праге решили пойти на аналогичный шаг для российских авиаперевозчиков.

ЭкономикаИсточник сообщил об отказе Czech Airlines в постоянном допуске к транссибирским перелетамЧитать подробнее

Ранее Минтранс пообещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки.

Отмена разрешений

В ночь на 2 июля "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили, что вынуждены отменить ряд рейсов в Чехию из-за решения чешских авиавластей аннулировать разрешения на них. В частности, "Аэрофлот" отменил только во вторник четыре перелета из Москвы в Прагу и обратно, оставив в расписании только два. "Победа" отменила в этот день рейсы Москва - Карловы Вары, которые компания совершает по четвергам и воскресеньям. "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами "Жуковский" (Москва) и "Кольцово" (Екатеринбург).

Прага аннулировала разрешения на ряд рейсов, когда не смогла договориться с Москвой о переводе национального перевозчика Czech Airlines на постоянное разрешение летать по транссибирским маршрутам, сообщали источники "Интерфакса". До сих пор у этой компании были только временные разрешения, которые надо было регулярно продлевать.

Прага попросила дать Czech Airlines постоянное разрешение, а Москва в ответ попросила преференции для российских перевозчиков, и договориться они не смогли. В итоге чешская сторона снизила число допусков для российских перевозчиков "до формально паритетного принципа", сказал один из собеседников агентства.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что ограничения на полеты введены из-за того, что "не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам".

Чехия Россия

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