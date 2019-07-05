Смену руководства банка "Восточный" оспорили в суде

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) в пятницу подала иск к банку "Восточный", чтобы оспорить в суде смену руководства кредитной организации, следует из картотеки арбитражных дел.

Истец просит Арбитражный суд Амурской области признать недействительными все решения совета директоров "Восточного", принятые 4 июля, следует из текста искового заявления, с которым ознакомился "Интерфакс".

Совет директоров банка ранее решил прекратить полномочия исполняющего обязанности председателя правления "Восточного" Александра Нестеренко с 10:00 4 июля и назначил на этот пост выходца из Юниаструм банка Вячеслава Арутюняна. Кроме того, главным исполнительным директором банка был назначен Константин Рогов.

Evison Holdings после списания акций по решению суда владеет 41,6% голосов "Восточного", "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна имеет 43,4% голосов.

В середине апреля 2019 года уже предпринимались попытки сменить главу "Восточного". Новым и.о. предправления кредитной организации вместо Нестеренко предлагалось избрать финансового директора, зампреда правления банка Рогова. Член совета директоров "Восточного" Светлана Труханович тогда заявила "Ведомостям", что решение о назначении Нестеренко главой банка в сентябре 2018 года было сумбурным. По ее словам, он в последнее время "тяготел к одному из акционеров", а Рогов - более компромиссная фигура.

Корпоративный конфликт в "Восточном" обострился и перетек в публичную плоскость осенью 2018 года после попытки сменить главу кредитной организации. Совет директоров "Восточного" 3 сентября 2018 года принял решение назначить главой банка вместо Дмитрия Левина Вячеслава Арутюняна. Evison Holdings тогда решил оспорить это решение в суде. Однако 11 сентября совет директоров банка принял решение назначить исполняющим обязанности предправления Нестеренко. Evison Holdings иск из суда отозвал.

На прошлой неделе на годовом собрании в совет директоров "Восточного" были избраны девять человек: президент "Опоры России" Александр Калинин, член генерального совета общественной организации "Деловая Россия", миноритарий "Восточного" Юрий Данилов, бывший основной акционер Юниаструм банка Артем Аветисян, бывшие топ-менеджеры Юниаструм банка Шерзод Юсупов (владеет 4,4% "Восточного") и Светлана Труханович (вице-президент инвестиционно-финансовой компании "Глобал финанс"), а также четыре представителя Evison Holdings - миноритарии "Восточного" Григорий Жданов, Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин.

Evison считает, что совет директоров сформирован не был, так как еще до начала собрания трое его кандидатов Ушакова, Арутюнова и Бабурин отказались от избрания в совет.