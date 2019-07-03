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Рубль снизился к доллару и евро из-за падения цен на нефть накануне

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на Московской бирже в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая сильное падение нефти по итогам торгов вторника.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,31-63,41 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,39 руб. (+7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,53 руб. (+11,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 9,05 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,06 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,6 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,45 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды, отыгрывая резкое падение нефти во вторник. Накануне котировки "черного золота" опустились до минимума за две недели из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики. В этой связи участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией в мировой торговле. Переговоры США с Китаем по торговле движутся в нужном направлении, заявил телеканалу CNBC советник президента США по торговле Питер Наварро. Он отметил, что президент США Дональд Трамп следит за переговорным процессом, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер активно в них участвует.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после резкого падения днем ранее. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,24% - до $62,55 за баррель. Во вторник их цена рухнула на 4,09%, составив на закрытие $62,4 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 0,32% - до $56,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на 4,81% и завершила день на отметке $56,25 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 387 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

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