Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после негативного старта торгов в среду на фоне отката индексов в Азии возобновил восходящую динамику вместе с фондовой Европой, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2820 пунктов за счет ослабления рубля и роста бумаг "Газпрома" и Сбербанка; лидерами подъема выступают акции АФК "Система", упали бумаги "Ростелекома" из-за отсечки на бирже годовых дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 индекс МосБиржи составил 2820,82 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1399,22 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,9%.

Доллар подорожал до 63,49 рубля (+0,17 рубля).

Вышедшую утром в среду слабую статистику по России рынок проигнорировал: индекс PMI сферы услуг России в июне опустился до 49,7 пункта с 52 пунктов в мае, оказавшись ниже критической отметки 50 пунктов впервые с января 2016 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне также оказался ниже критической отметки и составил 49,2 пункта, опустившись с 51,5 пункта в мае.

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (+2,9%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Газпрома" (+1,4%, до 250,05 рубля), "Мечела" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%).

Подешевели акции "Ростелекома" (-2%, до 79,08 рубля и -3,9% "префы", до 62,6 рубля; дивиденды составляют 2,5 рубля на акцию каждого типа), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "РусАла" (-0,8%), "Норникеля" (-0,5%), "Башнефти" (-0,5%).

Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Негативное влияние на рынки продолжает оказывать нерешенность торговых вопросов между США и Китаем. Кроме того, Вашингтон может расширить список подпадающих под импортные пошлины товаров, которые поставляются из Европейского союза.

Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров из ЕС, которые могут быть обложены пошлинами в ответ на субсидирование Airbus. Их стоимость оценивается примерно в $4 млрд.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что снижение процентных ставок американским центробанком необходимо только в том случае, если будет поступать больше негативных экономических данных. Она отметила, что хотя она по-прежнему ожидает сохранения хороших показателей экономического роста в стране в этом году, однако сейчас она видит "некоторый шанс" ухудшения, который потребует сокращения ставок.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%), однако продолжила рост Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,6%) и вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Тем не менее, на рынках сохраняются опасения, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено в ближайшем будущем. Отсутствие конкретных деталей и жесткие позиции обеих сторон делают вероятность заключения торговой сделки лишь немногим более высокой, чем до встречи руководителей США и КНР, полагают эксперты.

Нефть утром в среду слабо корректируется вверх после обвала накануне из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики, но цена Brent находится все еще на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 по московскому времени составила $62,52 за баррель (+0,2% и -4,1% во вторник), августовская цена WTI - $56,42 за баррель (+0,3% и -4,8% накануне).

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 387 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть рухнула на 4%, хотя итоги встречи ОПЕК+, где было принято решение продлить соглашение о снижении добычи на 9 месяцев, можно назвать позитивными. Также не было реакции на сообщение API о снижении запасов нефти в Штатах на 5 млн баррелей.

Похоже, что опять какие-то крупные "медведи" ведут атаку на нефть, но с какой целью это делается, и какие интересы преследуют игроки, пока остается неизвестным. Никаких фундаментальных и новостных причин для распродаж нефти нет, и базовый прогноз предполагает разворот и подъем Brent в район $70 за баррель, как только "черный медведь" успокоится, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть упала на фоне роста опасений по поводу мирового спроса, но остановить откат смогла статистика API. В Barclays полагают, что прирост спроса в текущем году может оказаться менее 1 млн баррелей к суточному потреблению. В Morgan Stanley снизили долгосрочный прогноз цены барреля Brent до $60 с $65. Золото возобновило рост на фоне падения доходностей американских казначейских обязательств. Ожидания глобального спада и последующих стимулов центральных банков заставляют инвесторов искать объекты инвестирования, которые могут защитить от размывания стоимости денег.

Высокая доходность российских активов защищает рынок от резкого снижения. Доллар США стремится к нулевой реальной доходности, если не к отрицательным значениям, что, как правило, позитивно для высокодоходных валют. Однако ситуация осложняется тем, что на российском рынке дивидендный сезон, а это предполагает конвертацию части полученных дивидендов в валюту. Поэтому рублю будет сложно воспользоваться падающей доходностью доллара. В среду последний день с дивидендами торгуются бумаги "Аэрофлота" (дивиденды 2,69 рубля на акцию) и "Татнефти" (32,38 рубля на акцию каждого типа).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается в восходящем тренде, пока не пробиты поддержки 2790 и 1390 пунктов по индексам МосБиржи и РТС - только в случае их пробития дало бы сигнал на ускорение коррекции вниз.

Утром в среду российские фондовые индексы получают поддержку от попыток нефтяных цен вернуться к росту. В целом инвесторы придерживаются осторожного подхода, не решаясь ни на уверенные покупки, ни на масштабную фиксацию прибыли. В среду особенное внимание стоит обратить на статистику по рынку труда США и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что оптимизм после саммита G20 постепенно исчерпывает себя. Несмотря на отсутствие эскалации в торговых отношениях между США и Китаем, идея постепенного замедления темпов роста мировой экономики по-прежнему остается актуальной. В ответ на это инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от центральных банков, что способствует дальнейшему снижению доходностей на долговых рынках. Накануне доходность 10-летних US Treasuries обновила минимум с ноября 2016 года, опустившись в район 1,95%. Во многих странах Европы доходности и вовсе на исторических минимумах (например, доходность 10-летних бумаг Германии опустилась до минус 0,37%). Лидеры ЕС во вторник номинировали главу МВФ Кристину Лагард на пост главы Европейского Центрального банка (срок полномочий Марио Драги завершается в конце октября), и данная кандидатура также в глазах инвесторов увеличивает вероятность продолжения мягкой монетарной политики.

По словам заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, происходящее на рынках сложно назвать очевидным, как и спрогнозировать дальнейшее поведение. Позитива, полученного в ходе саммита G20 и министерской встречи в рамках ОПЕК+, хватило ненадолго. Однако индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля удержался выше психологической отметки 2800 пунктов и даже пытается продолжить рост.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+10,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (+3,7%).

Подешевели бумаги "Аптечной сети 36,6" (-2,2%), ПАО "РКК "Энергия" (-2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-1,5%), "Трубной металлургической компании" (-1,4%), ПАО "Группа ЛСР" (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,335 млрд рублей (из них 3,138 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 2,325 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).