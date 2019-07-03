Индекс PMI сферы услуг РФ в июне упал ниже критической отметки впервые с января 2016 г.

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июне 2019 года опустился до 49,7 пункта с 52 пунктов в мае, оказавшись ниже критической отметки впервые с января 2016 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне также оказался ниже критической отметки и составил 49,2 пункта, опустившись с 51,5 пункта в мае.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.