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Индекс PMI сферы услуг РФ в июне упал ниже критической отметки впервые с января 2016 г.

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июне 2019 года опустился до 49,7 пункта с 52 пунктов в мае, оказавшись ниже критической отметки впервые с января 2016 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне также оказался ниже критической отметки и составил 49,2 пункта, опустившись с 51,5 пункта в мае.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

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