Банк "Восточный" возглавил Вячеслав Арутюнян

В фонде Baring Vostok считают смену главы правления банка нелегитимной

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров банка "Восточный" в четверг лишил полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко. На его место назначен выходец из Юниаструм банка Вячеслав Арутюнян, следует из сообщения кредитной организации.

Свое решение совет директоров, как отмечается в сообщении, основывал на том, что Арутюнян имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере и необходимую компетенцию для развития и запуска новых направлений бизнеса. Он занимал руководящие должности в Московском кредитном банке (МКБ), банке "Уралсиб" и Сбербанке .

Между тем, в должности исполнительного директора банка утвержден зампред правления "Восточного" Константин Рогов.

"Вячеслав Арутюнян должен выстроить комплексную работу с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов. Константин Рогов в свою очередь сконцентрируется на финансовом контроле и на мероприятиях по оптимизации RWA с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка", - отметила председатель совета директоров "Восточного" Светлана Труханович.

Рогов был приглашен и нанят в "Восточный" фондом Baring Vostok. Более четырех лет он занимал должность финансового директора банка. У него также 20 лет опыта работы на позициях казначея и финансового директора в крупных банках, включая банк "Связной", МДМ-банк и другие, отмечается в сообщении "Восточного".

Фонд Baring Vostok о назначении

Между тем, в фонде Baring Vostok считают смену главы правления банка нелегитимной.

"Сегодня контролируемый Артемом Аветисяном нелегитимный совет директоров завершил рейдерский захват банка "Восточный", для реализации которого ранее были незаконно арестованы члены СД от Baring Vostok. Цель срочной смены председателя правления для захватчиков в том, чтобы продолжать реструктуризацию токсичных корпоративных кредитов и в дальнейшем продолжать практики, которые ЦБ в своем акте назвал выводом активов, а также вовлечь банк в уголовный процесс против наших коллег", - прокомментировали ситуацию "Интерфаксу" в Baring Vostok.

Там отметили, что отстранение Нестеренко, который "зарекомендовал себя как высококлассный профессионал и на протяжении всего акционерного конфликта сохранял нейтралитет", - еще один шаг к разрушению и дестабилизации банка.

Арутюнян уже занимал должность и.о. предправления "Восточного" в сентябре прошлого года. Тогда компания Evison Holdings Limited (подконтрольна фондам Baring Vostok) оспаривала это назначение в суде, однако после новых выборов председателя правления (был избран Нестеренко) отозвала иск.