Что произошло за день: вторник, 9 июля

Разногласия Путина и Володина по поводу санкций в отношении Грузии и еще одно дело против украинского канала NewsOne

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума призвала правительство ввести экономические санкции против Грузии. Предлагается прекратить поставки из Грузии вина и газированной воды, а также запретить денежные переводы в Грузию с территории России. Президент РФ Владимир Путин высказался против мер, которые могут осложнить отношения между двумя странами. Он также заявил, что возбуждать дело против грузинского ведущего за мат в его адрес - "много чести". Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что обращение к правительству все равно отзывать не будут.

- На Украине завели еще одно дело из-за планировавшегося телемоста с Россией. По данным Генпрокуратуры Украины, двое бенефициаров украинского телеканала NewsOne являются совладельцами российского Промсвязьбанка, задействованного в финансировании госзаказа. Владелец NewsOne, депутат Верховной рады Украины Тарас Козак назвал ложью сообщения о связях с Промсвязьбанком.

- За год в России 425 пилотов были отстранены от полетов. Решение принято после прокурорских проверок. Также были закрыты два авиационных учебных центра, а Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств.

- Фигурантами дела о разбое стали 15 сотрудников ФСБ. Из них восемь человек находятся в розыске, среди задержанных - трое сотрудников подразделения антитеррора "Альфа". По версии следствия, злоумышленники вымогали деньги у компаний, занимавшихся обналичиванием средств.

- "Роснефть" в июле снизила добычу на "Юганскнефтегазе" из-за сокращения приема нефти в нефтепроводы "Транснефти". В последней признали ограничение приема, объяснив ситуацию тем, что "Роснефть" накопила беспрецедентный объем не распределенной между клиентами нефти.

- Максим Орешкин за рулем сделает выбор между строительством трассы Москва-Казань и реконструкцией трассы М7. Глава Минэкономразвития на машине Lada Xray отправится в Тольятти на форум моногородов.