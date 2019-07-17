В первом полугодии в России упали продажи водки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2019 года розничные продажи водки в России составили 34,3 млн декалитров (дал), это на 0,3% меньше, чем в январе-июне 2018 года. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Продажи коньяка за тот же период выросли на 4,1%, до 5,4 млн дал, продажи шампанского и игристых вин - выросли на 0,5%, до 6,6 млн дал, продажи тихих вин - на 2,1%, до 24,3 млн дал.

В июне продажи водки снизились в годовом измерении на 1,9%, до 5,6 млн дал, коньяка - на 0,5%, до 828 тысяч дал. Продажи тихих вин в этот месяц выросли на 2,2%, до 4,3 млн дал, игристых вин - на 3,5%, до 1,1 млн дал.

Самый значительный рост показали продажи слабоалкогольных напитков, крепостью не выше 9 градусов: увеличение на 24,1%, до 2,7 млн дал в первом полугодии, рост в июне составил 22,4%.

Всего в январе-июне 2019 года было продано алкоголя (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) 99,8 млн дал, это на 1,5% больше, чем годом ранее.