В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу

По данным ВЦИОМа, доля пьющих россиян выросла с 58% до 67%

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Росту употребления алкоголя в 2018 году в России отчасти способствовали изменения в законы, внесенные ради чемпионата миру по футболу, считает представитель синодального отдела по благотворительности Московского патриархата Валерий Доронкин. Его слова приводит пресс-служба патриархата.

Доронкин привел данные ВЦИОМа, опубликованные 30 мая. Социологи установили, что в 2018 году доля граждан, которые время от времени выпивают, выросла до 67% с 58% годом ранее. Доля непьющих за год сократилась с 40% до 33%. Ранее опросы фиксировали тенденцию к снижению пьянства, отметил представитель синодального отдела.

Он напомнил, что из-за чемпионата мира по футболу увеличили объем рекламы спиртного, а на время игр разрешили продавать алкоголь на стадионах.

"К сожалению, 1 мая приняли новые поправки к законодательству, допускающие продажу и потребление алкогольной продукции в дни проведения матчей Евро 2020 на стадионах. Сейчас есть попытки разрешить алкоголь на стадионах на постоянной основе. Однако алкоголь и спорт плохо уживаются вместе", - сказал Доронкин.

Еще одним фактором, вызывающим рост употребления алкоголя, он назвал рекламу брендов спиртного под видом безалкогольной продукции.

Изменить ситуацию можно, если начать с просветительских мер, социальной рекламы и продвижения здорового образа жизни, считает представитель синодального отдела.

В синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Доронкин возглавляет координационный центр по противодействую алкоголизма и утверждению трезвости.