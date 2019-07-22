Представитель Зеленского назвал сроки возобновления переговоров с МВФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что с сентября возобновятся переговоры о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Украина собирается продолжить сотрудничество с МВФ, чтобы составить программу взаимодействия и получить осенью новый транш на развитие экономики. Герус выразил желание, чтобы вопрос цены на газ для населения был "более мягко" отражен в меморандуме с Фондом, потому что это "уже вопрос не просто экономический, это вопрос политический".

Представитель президента в Кабинете также считает, что с украинской стороны должна быть инициатива по антикоррупционным реформам.

Ранее МВФ прекратил работать с Украиной из-за роспуска Верховной рады. В воскресенье прошли досрочные выборы, после которых будет сформировано новое правительство.