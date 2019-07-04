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Акции "Газпрома" подорожали до максимума с августа 2008 года

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" после умеренной просадки на старте торгов в четверг развернулись вверх и обновили максимум с августа 2008 года, подняв рыночную капитализацию компании выше 6 трлн рублей.

К 10:13 акции "Газпрома" выросли до 253,56 рубля (+0,8%), капитализация поднялась до 6,00265 трлн рублей. На втором месте по капитализации остается Сбербанк (5,442 трлн рублей), далее идут "Роснефть" (4,449 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (4,02 трлн рублей) и "НОВАТЭК" (3,936 трлн рублей).

Газпром

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