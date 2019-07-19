Поиск

"Газпром" решил достроить газопровод "Починки-Анапа"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" решил достроить газопровод "Починки-Анапа". Он представлял собой Восточный маршрут проекта "Южный коридор" для доставки газа в экспортный черноморский газопровод.

Длина газопровода "Починки-Анапа" - 1625,6 км. Согласно опубликованным в 2018 году данным, на трассе "Починки-Анапа" уже было построено более 500 км линейной части.

"Южный коридор" состоял из двух очередей: "Писаревка-Анапа" - 472 км (построен) и "Починки-Анапа", который предусматривает прокладку линейной части в 1625,6 км. После пересмотра мощности черноморского газопровода "Газпром" в 2015 году остановил работы на Восточном маршруте.

Сначала через море планировалось построить "Южный поток" до Болгарии на 63 млрд кубометров в год. После переформатирования магистрали в "Турецкий поток" его мощность была снижена до 31,5 млрд кубометров в год.

Новую информацию о судьбе магистрали раскрыло ООО "Газпром проектирование" в тендерах на инженерные изыскания по объекту. Основанием для проведения работ указана "Резолюция председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера от 26 декабря 2018 года №01-4786 о необходимости реализации в полном объеме линейной части магистрального газопровода "Починки-Анапа" (Восточный коридор)".

Газпром

Новости

В Италии задержан связанный с криптовалютной биржей россиянин

"Росэнергоатом" решил законсервировать объекты Балтийской АЭС

Биржам разрешили не раскрывать данные о находящихся под санкциями участниках торгов

Биржам разрешили не раскрывать данные о находящихся под санкциями участниках торгов
Пенсионная реформа

В 2020 году в России станет в полтора раза больше безработных предпенсионеров

В 2020 году в России станет в полтора раза больше безработных предпенсионеров

Литва подтвердила задержание фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Акции "Норникеля" обновили исторический максимум

Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза

Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

На экс-гендиректора "Антипинского НПЗ" завели дело за заведомо невыгодную сделку

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');