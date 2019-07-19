"Газпром" решил достроить газопровод "Починки-Анапа"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" решил достроить газопровод "Починки-Анапа". Он представлял собой Восточный маршрут проекта "Южный коридор" для доставки газа в экспортный черноморский газопровод.

Длина газопровода "Починки-Анапа" - 1625,6 км. Согласно опубликованным в 2018 году данным, на трассе "Починки-Анапа" уже было построено более 500 км линейной части.

"Южный коридор" состоял из двух очередей: "Писаревка-Анапа" - 472 км (построен) и "Починки-Анапа", который предусматривает прокладку линейной части в 1625,6 км. После пересмотра мощности черноморского газопровода "Газпром" в 2015 году остановил работы на Восточном маршруте.

Сначала через море планировалось построить "Южный поток" до Болгарии на 63 млрд кубометров в год. После переформатирования магистрали в "Турецкий поток" его мощность была снижена до 31,5 млрд кубометров в год.

Новую информацию о судьбе магистрали раскрыло ООО "Газпром проектирование" в тендерах на инженерные изыскания по объекту. Основанием для проведения работ указана "Резолюция председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера от 26 декабря 2018 года №01-4786 о необходимости реализации в полном объеме линейной части магистрального газопровода "Починки-Анапа" (Восточный коридор)".