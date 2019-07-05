"Газпром" опроверг мифы об СПГ

о доступности, гибкости, технологичности, экологичности

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Массовые представления о сжиженном природном газе таят в себе много заблуждений, насаждаемых продавцами СПГ на фоне его избытка на мировом рынке, заявил начальник управления департамента 623 (перспективного развития) "Газпрома" Кирил Полоус на XI Международном форуме "Энергетическая безопасность и перспективы развития".

"Вероятно, из-за бума развития производства СПГ в Северной Америке и объективного его переизбытка на мировом рынке в последнее время обществу навязываются мифы о том, что СПГ обладает рядом преимуществ, в том числе перед трубопроводным газом. Все говорят об этом как о чем-то новом, как будто сжиженный природный газ - феномен, который ранее не существовал. Газ сжижается и продается в мире уже более 50 лет. Большинство этих мифов не имеет под собой серьезных разумных аргументов, а просто является пропагандой или навязыванием субъективного мнения", - сказал он.

При этом он признал, что в результате развития производства и поставок СПГ мировой газовый рынок становится более глобальным и ликвидным. Кроме того СПГ вносит определенный вклад в укрепление энергетической безопасности отдельных стран.

Доступность

"Есть мнение, что, построив регазификационный терминал, потребитель гарантированно обеспечен природным газом. На самом деле из-за отмены в ряде контактов destination clause (требований по обязательному пункту сдачи - ИФ) и того, что все больше объемов контрактуется на условиях FOB, СПГ может быть перенаправлен на те рынки, которые предлагают самую высокую цену. Рыба ищет, где глубже, а СПГ ищет более премиальный рынок. Поэтому чтобы не замерзнуть в периоды повышенного спроса, каждый потребитель, в том числе и европейский, должен платить определенную премию по сравнению с другими рынками, чтобы получить дополнительную партию СПГ. В случае с трубопроводным газом поставщик и покупатель в хорошем смысле связаны "трубопроводными узами". Трубопроводный газ условно закреплен за определенным рынком и потребителем", - отметил Полоус.

Гибкость

"Не раз звучало мнение о большой гибкости поставок СПГ. Здесь уместно напомнить, что поставки СПГ осуществляются морем, а на морях периодически случаются штормы, поэтому не все регазификационные терминалы могут принимать в непогоду грузы. Тем самым возникают риски срыва поставок", - продолжил эксперт.

Доступ к морю

Стратег "Газпрома" также заметил, что страны без выхода к морю могут получать СПГ лишь опосредованно: "Кроме того, если вам "не повезло", и вы живете в такой стране, как, например, Швейцария, у вашей страны нет выхода к морю и нет береговой регазификационной инфраструктуры, вы вряд ли сможете воспользоваться крупномасштабными возможностями спотовой торговли СПГ, и вам придется искать слоты на терминалах в третьих странах. Всех этих недостатков лишен трубопроводный транспорт газа".

Пиковый спрос

Еще одно заблуждение, о котором упомянул Полоус, - это возможность оперативной покупки СПГ на спотовом рынке в период пикового спроса на газ. "Данное утверждение также весьма сомнительно, поскольку физическая доставка СПГ за один день в большинстве случаев физически вряд ли возможна. А вот трубопроводный газ может быть оперативно поставлен потребителю из запасов, создаваемых в подземных хранилищах или в результате номинирования дополнительной потребности в сетевом газе", - прокомментировал он.

Хранение

Менеджер "Газпрома" также опроверг иллюзию о возможностях сколь-либо продолжительного хранения СПГ. "В больших объемах и без потерь может храниться только газ в ПХГ, и только ПХГ позволяют создать, например, стратегические запасы газа ("на черный день"). В Европе, где мощность ПХГ достигла 108 млрд куб. м., подземные хранилища выполняют ключевую роль в обеспечении энергобезопасности и сглаживании сезонной неравномерности. При этом объем газа, который может единовременно храниться в европейских резервуарах на терминалах по импорту СПГ составляет 6,5 млрд куб. м. в регазифицированном состоянии, чего, очевидно, не хватает для обеспечения стабильного газопотребления в пиковые периоды", - заметил специалист.

Он также заметил, что хранение больших объемов СПГ в резервуарах может привести к ограничению возможностей по импорту СПГ. Так, в прошлом году из-за высокого уровня заполненности резервуаров на импортных терминалах в Китае в преддверии отопительного сезона танкеры не могли выгрузить СПГ и в прямом смысле "стояли в очереди" на разгрузку в ожидании освобождения резервуаров.

Высокотехнологичность

"Еще одно заблуждение, которое озвучивали и российские политики в том числе, касается того, что СПГ в отличие от трубопроводного газа является премиальным продуктом с высокой добавленной стоимостью. На самом деле технология сжижения газа предполагает изменение только его физического состояния, при этом не создается премиальный продукт с высокой добавленной стоимостью, как, например, при переработке газа на газохимическом комбинате", - сказал докладчик.

Экологичность

"Существует миф, который приписывает СПГ меньший по сравнению с трубопроводным газом углеродный след. Однако это не соответствует действительности. Расчеты показали, что углеродный след от всей производственной цепочки сжижения и доставки СПГ потребителям от 2 до 4 раз выше, чем углеродный след от трубопроводного газа, поставляемого по газопроводу "Северный поток 2", - констатировал Полоус.

Глобальное значение

Наконец, начальник управления "Газпрома" привел "самое важное заблуждение о том, что СПГ - гарант энергобезопасности мирового газового рынка".

"В 2018 году доля СПГ в мировом газопотреблении составила всего 12%, в 2035 году она вырастет до почти 18%. При этом на долю трубопроводного газа приходится 88% и 82% соответственно, что лишний раз подтверждает роль трубопроводного газа в обеспечении энергобезопасности", - заключил Полоус.