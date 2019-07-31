Поиск

Форс-мажор на нефтепроводе "Дружба" замедлил рост ВВП Белоруссии

Приостановка транзита нефти и ее переработки привела к сокращению белорусского экспорта, подсчитали в Нацбанке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рост экономики Белоруссии замедлился до 0,5% в апреле-июне 2019 года в годовом измерении, годовой прирост ВВП в I квартале составлял 1,3%. Это произошло в основном из-за сокращения экспорта, причиной которого стал инцидент с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба". Это говорится в отчете Национального банка Белоруссии.

Из-за загрязнения нефти в конце апреля 2019 года Белоруссия приостановила ее прием и переработку, а следовательно и экспорт продукции своих нефтеперерабатывающих заводов. Приостановка этих поставок привела к "существенному снижению чистого экспорта товаров и услуг по итогам II квартала и стало значимым фактором замедления экономического роста в отчетном периоде", говорится в документе.

По оценке НБУ, экономику поддерживал внутренний спрос, прирост которого во II квартале 2019 года составил 2,7% против 3% за предыдущий квартал.

По данным Белстата, за первые пять месяцев 2019 года экспорт нефтепродуктов сократился на 20% до 4,57 млн тонн.

Загрязнение российской нефти хлорорганикой, которая разъедает трубы и оборудование, в Белоруссии заметили 19 апреля. С 24 апреля был приостановлен транзит нефти в Европу по "Дружбе", 9 июня его возобновили по всем направлениям. В Белоруссии ждут компенсаций от российской стороны и готовят оценку прямых и косвенных убытков.

В июне вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что некондиционная нефть из "Дружбы" повредила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн.

"Дружба" Белоруссия Нацбанк Белоруссии Мозырский НПЗ

Новости по теме

Новости

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

Цена на нефть Brent поднялась до максимума с середины июля

"Газпром" ликвидирует некогда крупнейшую строительную "дочку"

Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых

Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых

Акции АФК "Система" выросли более чем на 3% в начале торгов на "Мосбирже"

AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров

AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Прибыль "Газпрома" по РСБУ за первое полугодие выросла до максимума за семь лет

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');