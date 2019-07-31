Форс-мажор на нефтепроводе "Дружба" замедлил рост ВВП Белоруссии

Приостановка транзита нефти и ее переработки привела к сокращению белорусского экспорта, подсчитали в Нацбанке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рост экономики Белоруссии замедлился до 0,5% в апреле-июне 2019 года в годовом измерении, годовой прирост ВВП в I квартале составлял 1,3%. Это произошло в основном из-за сокращения экспорта, причиной которого стал инцидент с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба". Это говорится в отчете Национального банка Белоруссии.

Из-за загрязнения нефти в конце апреля 2019 года Белоруссия приостановила ее прием и переработку, а следовательно и экспорт продукции своих нефтеперерабатывающих заводов. Приостановка этих поставок привела к "существенному снижению чистого экспорта товаров и услуг по итогам II квартала и стало значимым фактором замедления экономического роста в отчетном периоде", говорится в документе.

По оценке НБУ, экономику поддерживал внутренний спрос, прирост которого во II квартале 2019 года составил 2,7% против 3% за предыдущий квартал.

По данным Белстата, за первые пять месяцев 2019 года экспорт нефтепродуктов сократился на 20% до 4,57 млн тонн.

Загрязнение российской нефти хлорорганикой, которая разъедает трубы и оборудование, в Белоруссии заметили 19 апреля. С 24 апреля был приостановлен транзит нефти в Европу по "Дружбе", 9 июня его возобновили по всем направлениям. В Белоруссии ждут компенсаций от российской стороны и готовят оценку прямых и косвенных убытков.

В июне вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что некондиционная нефть из "Дружбы" повредила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн.