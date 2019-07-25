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Китай частично отменил пошлины на хлопок и кукурузу из США

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китай разрешил некоторым компаниям без пошлин ввозить из США хлопок, кукурузу, сорго и свинину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

ЭкономикаКитай с 1 июня повысит пошлины на американские товарыКитай с 1 июня повысит пошлины на американские товарыЧитать подробнее

Текстильным фабрикам разрешили закупать в общей сложности 50 тысяч тонн американского хлопка, не платя при этом пошлину в 25%.

Накануне агентство сообщало, что Пекин дал зеленый свет пяти китайским компаниям на импорт американских соя-бобов общим объемом до 3 млн тонн. Bloomberg считает это жестом доброй воли со стороны Китая накануне нового раунда торговых переговоров с США.

Американская делегация должна приехать в Китай уже в понедельник.

Несмотря на 25%-ную пошлину, в мае Китай приобрел больше 60 тысяч тонн американского хлопка. Импорт кукурузы, сорго и свинины из США существенно снизился; так, в апреле 2018 года Китай закупил в Штатах более 620 тысяч тонн сорго, а в этом году импорт упал почти до нуля.

Китай США

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