Нидерланды и Люксембург отклонили жалобы "Газпрома" на принудительное исполнение решения Стокгольма

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу "Газпрома" по юрисдикции суда. Таким образом, суд подтвердил свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Иск был подан "Нафтогазом" 17 сентября 2018 года. Решение принято 8 июля.

Тогда же Окружной суд Люксембурга отклонил жалобу "Газпрома". Суд подтвердил аресты относительно российской компании на территории Люксембурга в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите. Иск "Нафтогаза" был подан 15 февраля к люксембургским подразделениям крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге.

В Люксембурге зарегистрирована SPV-компания - эмитент действующей программы еврооблигаций "Газпрома".

От того, чем закончится суд "Газпрома" с "Нафтогазом" в Люксембурге, зависят решения российской газовой монополии по размещению новых евробондов в рамках действующей программы.

Как сообщалось, в конце февраля 2018 года Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.