В Совфеде концептуально поддержали законопроект о "значимых информресурсах"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству высоко оценивают шансы принятия законопроекта, ограничивающего иностранный капитал в значимых интернет-ресурсах.

Первый замглавы комитета Людмила Бокова сообщила "Интерфаксу" в пятницу, что поддерживает концепцию законопроекта, но считает, что его отдельные положения требуют экспертного обсуждения.

"Законопроект касается значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсов. Концептуально поддерживаю, но детали законопроекта нужно обсуждать, так как это касается работы прежде всего российских компаний. Как только законопроект поступит в Совет Федерации обязательно обсудим с привлечением экспертов", - сказала сенатор.

Опасения "Яндекса" относительно того, что данный законопроект в случае принятия его в нынешнем виде может разрушить "экосистему" российских интернет-бизнесов и в результате пострадают пользователи, "нужно обсуждать", считает Бокова.

Ранее депутат-единоросс Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, согласно которому сайт, страница сайта, информационная система или программа, которые дают их владельцу возможность сбора информации о пользователях на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры.

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, а долю иностранного участия в нем предлагается ограничить до 20% голосующих акций.