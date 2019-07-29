В Минсвязи раскритиковали поправки об ограничении иностранного капитала в "Яндексе" и Mail.ru

Законопроект приведет к закручиванию гаек и к оттоку из России программистов, считает министр Носков

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах направлен против крупнейших российских компаний, таких, как "Яндекс" и Mail.ru Group, и может привести к оттоку российских программистов за рубеж, считает министр связи Константин Носков. Его позицию передала "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что поправок еще не видел, но то, что пишут о них в СМИ, он "категорически не поддерживает". По его мнению, законопроект фактически направлен против "Яндекс" и Mail.ru Group, которые являются национальным достоянием России и дают шанс, что страна займет "достойное место в цифровом мире".

"Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", - сказал Носков.

Министр добавил, что поправки не обсуждали с бизнесом или с заинтересованным сообществом.

Законопроект о "значимых интернет-ресурсах" 26 июля внес в Госдуму депутат Антон Горелкин. Он предложил ввести в законодательство понятие "значимый интернет-ресурс" - и признавать таковыми сайты и информационные системы, которые дают своим владельцам возможность собирать информацию о находящихся в России пользователях. Предполагается, что признавать ресурсы значимыми будет правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора. Горелкин также предложил ограничить долю иностранного участия в такой компании 20%. Нарушителям этого требования предлагается запрещать размещение у себя рекламы.

Горелкин уточнил "Интерфаксу", что его законодательная инциатива коснется таких компаний, как "Яндекс" или Mail.ru Group, которые ориентированы на российский рынок и занимают значительную долю этого рынка. Facebook или Google таковыми не являются, отметил он.

В "Яндексе" и Mail.ru Group уже заявили, что законопроект следует существенно переработать. Представитель "Яндекса" заявил, что принятие закона в нынешнем виде может навредить пользователям интернета и бизнесу. В Mail.ru Group отметили, что закон не потребует от компании изменения в акционерной структуре и ее не коснется, но компания намерена участвовать в его дальнейшем обсуждении и уверена, что он требует доработки.