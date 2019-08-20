Эксперты заявили, что новый урожай обрушил цены на пшеницу на Урале и в Сибири

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Поступление зерна нового урожая обрушило цены на пшеницу на Урале и Сибири, следует из анализа, проведенного экспертами компании "ПроЗерно".

Так, пшеница 3 класса на минувшей неделе на Урале подешевела на 300 рублей, до 10 625 рублей за тонну, в Сибири - на 215 рублей, до 9 933 рублей. Цены на пшеницу 4 класса в Сибири снизились на 265 рублей, до 9 033 рублей. Началось падение и на Урале. За неделю оно составило 150 рублей, до 9 813 рублей за тонну. Аналогичная динамика и в ценах на пшеницу 5 класса, только падение в Сибири оказалось глубже - на 335 рублей, до 8 417 рублей за тонну.

В остальных регионах, где уборка урожая идет давно, цены растут. Пшеница 3 класса больше всего подорожала в центре - на 150 рублей, до 10 617 рублей за тонну, пшеница 4 класса - в центре и Черноземье (на 210-235 рублей, до 10 083 и 9 880 рублей соответственно). Но наибольший рост продемонстрировали цены на пшеницу 5 класса в Черноземье - на 650 рублей, до 9 120 рублей за тонну.

Цены на юге были в основном стабильными, за исключением пшеницы 4 класса, которая подорожала на 150 рублей, до 11 017 рублей за тонну.

Цены на ячмень двигались в разных направлениях. На юге после некоторого роста они вернулись к снижающейся динамике - на 285 рублей, до 9 883 рублей за тонну, в центре снизились на 135 рублей, до 9 117 рублей. В Черноземье выросли сразу на 330 рублей, до 9 120 рублей, в Сибири - на 135 рублей, до 8 417 рублей за тонну. В других регионах динамика была незначительной.

Цены на продовольственную рожь росли везде, но больше всего в Черноземье - на 435 рублей, до 9 400 рублей, и в Поволжье - на 325 рублей, до 9 413 рублей.

Цены на кукурузу изменились мало.

На рынке крупы (в европейской части РФ) на минувшей неделе был зафиксирован всплеск оптовых цен на гречку - на 1 040 рублей, до 21 038 рублей за тонну. Цены на рис, резко подскочившие в начале августа, за неделю повысились всего на 15 рублей, до 43 725 рублей за тонну. Пшено, которое в минувшем сельхозгоду (июль 2018 - июнь 2019 гг.) побило все ценовые рекорды, дешевеет. За неделю цена на него упала на 500 рублей, до 55 291 рублей за тонну. Цены указаны с НДС (10%).

По данным Минсельхоза, на 19 августа в РФ намолочено 71,2 млн тонн зерна против 69,4 млн тонн на аналогичную дату прошлого года.