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Песков не стал комментировать возможность закупки Турцией Су-35

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без ответа вопрос о том, обращалась ли Анкара с предложением о закупках многоцелевых истребителей Су-35, и предложили дождаться переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана "на полях" международного авиакосмического салона "МАКС".

"Без комментариев. Завтра они же (Путин и Эрдоган) будут на "МАКСе". Все там сконцентрировано", - ответил он на вопрос журналистов.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев говорил журналистам, что компания планирует выйти на договоренности с Турцией по ряду направлений, в том числе по боевой авиации и системам ПВО.

В Рособоронэкспорте отмечали, что Москва и Анкара ведут консультации по авиационной тематике "на различных уровнях, в том числе и на самом высоком". "Мы ведем переговоры и по поколению (истребителей) 4++, и ведем первые пробные консультации по пятому поколению", - говорили в компании-спецэкспортере.

В этом году на МАКСе впервые покажут экспортный вариант российского истребителя пятого поколения - Су-57Э.

ЭкономикаТурция рассмотрит вопрос закупки российских Су-35Читать подробнее

Кроме того, ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара (после того, как Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35) рассматривает возможность закупки у России многоцелевых истребителей Су-35, которые, в том числе, будут демонстрироваться на МАКСе.

Турецкая газета "Йени шафак" писала, что лица, ответственные за закупки для турецких вооруженных сил, обратились к военным с просьбой изучить вариант с покупкой Су-35.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, производитель которых - концерн "Алмаз-Антей" - также покажет на МАКСе свою продукцию. Речь идет, в частности, о системах большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", комплексах средней дальности "Викинг" и "Витязь" и т.д.

Между тем начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что Турция намерена изучить все альтернативы американским F-35. В связи с этим глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Турция Россия Су-35

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