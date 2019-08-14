Казус с топом "Яндекса" заставил ряд депутатов поддержать законопроект Горелкина

Депутатам не понравилось, что новость осталась в топе после ее опровержения

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сохранение в топе новостей "Яндекса" опровергнутой информации о готовности Госдумы запретить использование старых автомобилей заставило некоторых депутатов поддержать законопроект единоросса Антона Горелкина, который предложил ограничить 20 процентами иностранное участие в "значимых интернет-ресурсов" вроде "Яндекса". Об этом сообщила советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

"...На завтра к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину записалось несколько депутатов по этому вопросу. Насколько я поняла - все записавшиеся едины во мнении поддержать инициативу Горелкина", - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, депутатов озадачило, что новостные агрегаторы несколько дней держат в топе информацию, которую официально не раз опровергли, даже не меняя заголовок, так что дезинформация "активно продвигается в общество". Она предположила, что опровержение могло "целенаправленно" затеряться среди других заголовков. Также Кашеварова обвинила СМИ в безответственности, нежелании разбираться и погоне за "кричащими заголовками".

14 августа "Коммерсантъ" сообщил, что зампред думского комитета по экономической политике и промышленности Альфия Когогина предложила Минпромторгу и Минтрансу обсудить возможность законодательно запретить использование автомобилей старше предельного возраста и установить такой предел.

Когогина затем объявила, что пока речь идет о рекомендации, а не законопроекте, и что она предложила ввести ограничение для коммерческого, а не для личных автомобилей, "на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу".

Думские единороссы, ссылаясь и на мнение Володина, заявили, что против подобных запретов для частных лиц.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев назвал "более чем странной" ситуацию, когда уже опровергнутое сообщение остается в топах поисковиков. По его словам, "складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации". Если это не так, ему хотелось бы верить, что агрегаторы исправят заголовки и объяснят людям, что Дума "никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан".

"В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают", - сказал Исаев.



Депутат Антон Горелкин 26 июля внес в Думу законопроект об информационно важных ресурсах. Так он предложил определить сайт или программу, которые дают возможность владельцу собирать данные о россиянах. Законопроект предполагает, что владеть таким ресурсом может российское юрлицо или гражданин России, а долю иностранного участия в российском юрлице предлагается ограничить до 20% голосующих акций. За нарушение этого ограничения он предложил запрещать рекламу на таких ресурсах.

Глава Минкомсвязи Константин Носков позже заявил, что эта инициатива направлена против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием России".

В пресс-службе "Яндекса" заявили что "в случае принятия законопроекта может пострадать уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями". Интернет-компания также считает, что в нынешнем виде законопроект не может быть принят, и готова участвовать в обсуждении документа. Горелкин сказал, что готов доработать поправки.

В пресс-службе интернет-холдинга Mail.ru Group, комментируя законопроект, говорили о необходимости его доработки, отмечая, что его принятие не потребует от компании изменения в акционерной структуре.