Гендиректора "Дождя" Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос

Ее вызвал следователь, который ведет "дело 27 июля"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. Ее хочет допросить как свидетеля старший следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, следует из документа, который она опубликовала в фейсбуке.

Синдеева должна явиться в СКР 10 сентября к 10 утра, ее может сопровождать адвокат. Повестку ей прислали на один из общих электронных адресов телеканала с адреса komitet.sledstvennyy@inbox.ru.

По какому делу ее хотят допросить, она не знает, сказала она "Интерфаксу".

Габдулин руководит следственной группой, которая расследует "дело 27 июля", по которому события в центре Москвы в этот день квалифицированы как массовые беспорядки. Там проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, полицейские задержали больше тысячи человек.

"Дождь" в этот день вел прямую трансляцию с нескольких камер. Во время трансляции в редакцию телеканала приходили полицейские и вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку в СК по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома. Затем Перепелова сказала, что допрос "касался нашей трудовой деятельности во время освещения митингов", и претензий к телеканалу никто не высказывал.

1 августа Синдеева сообщила, что Федеральная налоговая служба решила проверить "Дождь".

3 августа корреспондента канала Владимира Роменского задержали полицейские и доставили в отдел полиции. Он в этот день освещал еще одну несогласованную акцию за честные выборы в Мосгордуму. При задержании с журналиста, по его словам, сняли сумку, в которой у него было редакционное задание.

Ранее по "делу 27 июля" были арестованы больше десяти человек.

3 сентября расследование в отношении пяти из них прекратили за недоказанностью их вины. Это Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов и режиссер Дмитрий Васильев, которого следствие отпустило без ареста после того, как ему на ночном допросе стало плохо из-за скачка сахара в крови.

3 сентября Тверской суд приговорил к реальным срокам в колонии общего режима еще двух фигурантов "дела 27 июля", Данилу Беглеца и Ивана Подкопаева. Их признали виновными в применении насилия к силовикам. Беглец, который дернул полицейского за руку, получил два года колонии, Подкопаев, который распылил газ из баллончика в сторону силовиков - три года.

В тот же день еще двоих обвиняемых - Егора Жукова и Сергея Фомина - перевели под домашний арест. С Жукова сняли обвинения в массовых беспорядках, но предъявили новое - в призывах к экстремизму, которые следствие нашло в его политическом видеоблоге.

4 сентября суды приговорили к реальным срокам еще двоих фигурантов дела, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Жуков дернул росгвардейца за забрало шлема, а Коваленко бросил в сторону силовиков урну.