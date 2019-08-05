"НОВАТЭК" попросил освободить от импортных пошлин и налогов ввоз иностранных газовозов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК", реализующий крупные СПГ-проекты на Ямале, попросил правительство на долгосрочной основе освободить от импортных пошлин и налогов временно ввозимые специализированные морские суда - газовозы ледового класса, находящиеся в собственности иностранных лиц и зафрахтованные на территории ЕАЭС по договору тайм-чартера или бербоут-чартера.

Решением комиссии ЕАЭС от 20 декабря 2017 года таким судам было предоставлено освобождение от пошлины в размере 5% и НДС в размере 20%, при условии, что предельный срок временного нахождения и использования такого рода судов составляет 1 год.

"НОВАТЭК", как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложением компании, предлагает освободить эти суда от уплаты импортных пошлин и налогов сроком до 30 декабря 2043 года включительно. При этом предельный срок временного нахождения и использования территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза без уплаты пошлин и налогов составляет 12 лет - такой срок, например, установлен для некоторых типов самолетов. Поэтому помещение под процедуру временного ввоза на столь длительный срок, как предлагает "НОВАТЭК", должно быть обосновано отсутствием возможности производства в странах-членах ЕАЭС подобных судов в этот временной период, отмечает Минфин в письме в Минэкономразвития. На этот счет нужно заключение Минпромторга, полагает Минфин.

В Минпромторг предложение "НОВАТЭКа" не поступало, сообщили "Интерфаксу" в министерстве. "Однако льготы, предлагаемые ПАО "НОВАТЭК", значительно снизят интерес заказчиков к размещению заказов на строительство газовозов на отечественных верфях, что, в свою очередь, негативно отразится на развитии российской судостроительной промышленности", - заявил представитель министерства.

В "НОВАТЭКе" "Интерфаксу" заявили, что в связи с принятием правительством РФ решения о создании морских перегрузочных комплексов в Мурманской области и на Камчатке "НОВАТЭКом" осуществляется перенос грузовых операций по перевалке СПГ с танкера на танкер из Норвегии в российские территориальные воды. До полной реализации указанных проектов данные операции с декабря 2019 года будут производиться по временной схеме борт-в-борт в районе Кильдинского пролива.

"Поскольку данные операции переносятся на территорию РФ, это не должно повлечь за собой обязательств по уплате таможенных платежей. Для сохранения экономических параметров реализации проекта "Ямал СПГ", согласованных с кредиторами и акционерами, потребовалось подобное обращение. В связи с этим правительством РФ дано поручение Минэкономразвития обеспечить внесение соответствующих изменений в таможенное законодательство ЕАЭС", - подчеркнули в "НОВАТЭКе".