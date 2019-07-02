"НОВАТЭК" готов зимой поставить "Газпрому" СПГ из-за неясности с украинским транзитом

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" готов будущей зимой поставить "Газпрому" СПГ для выполнения контрактов в условиях неопределенности с украинским транзитом, сообщил журналистам председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

На вопрос, не возникал ли вопрос о поставках СПГ "НОВАТЭКа" "Газпрому" в этой ситуации, Михельсон ответил: "Он не возникал, но я на эту тему думал".

"Почему думал - еще есть возможность думать. Вот сейчас летние месяцы покажут все-таки по фактической производительности "Ямал СПГ", что в зимние месяцы стабильно шел там 8-9% - не законтрактованные объемы. И мы в первом квартале постараемся в январе, как там с оборудованием получится, запустим четвертую линию - ещё 900 тыс. тонн. Если от "Газпрома" будет обращение, мы будем рассматривать. Для страны сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны "Газпромом" для европейского потребителя", - добавил глава "НОВАТЭКа".