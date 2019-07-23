"НОВАТЭК" попросил освободить от таможенных пошлин оборудование для СПГ-проектов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" обратился к министерствам и ведомствам с предложением освободить от уплаты таможенных пошлин некоторые виды импортируемого оборудования для ряда проектов по сжижению природного газа (СПГ). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом обращения.

В числе месторождений, на базе которых планируется реализовать СПГ-проекты, перечислены: Салмановское (проект "Арктик СПГ 2"), Геофизическое ("Арктик СПГ 1", ранее месторождение рассматривалось как вероятная база и для поставок трубопроводного газа в Единую систему газоснабжения - ИФ), участок недр, включающий Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения (ООО "Обский СПГ" - ИФ), Северо-Обского участка недр ("Арктик СПГ 3"), Восточно-Тамбейского участка недр ("НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз").

В Минэкономразвития "Интерфаксу" подтвердили получение такого предложения. "Данное предложение "НОВАТЭКа" поступило. В соответствии с установленным порядком оно подлежит рассмотрению в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции с участием заинтересованных ведомств", - сказали в министерстве. "В рамках этой работы, в том числе, будет произведен расчет выпадающих доходов", - добавил представитель Минэкономразвития.

В "НОВАТЭКе" "Интерфаксу" заявили: "В соответствии с утвержденным правительством РФ Комплексным планом по развитию производства сжиженного природного газа "НОВАТЭК" реализует СПГ-проекты на территории ЯНАО. "НОВАТЭК" на постоянной основе ведет работу с российскими компаниями по локализации производства СПГ-оборудования на территории РФ. Объем поставок российского оборудования для проекта "Арктик СПГ 2" по сравнению с "Ямал СПГ" будет значительно увеличен. Так, в рамках реализации "Арктик СПГ 2" к данной работе планируется привлечь более 800 российских предприятий, что позволит создать порядка 95 тысяч новых рабочих мест в различных регионах страны".

"В то же время по ряду товарных позиций, необходимых для реализации СПГ-проектов, оборудование российского производства отсутствует. Поэтому при утверждении Комплексного плана правительством РФ предусмотрено освобождение СПГ-проектов от уплаты таможенных пошлин на оборудование, аналогов которого пока в стране не производится", - подчеркнули в компании.

Согласно комплексному плану производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал, ресурсной базой для поставок на СПГ-мощности являются Южно-Тамбейское (недропользователь - "Ямал СПГ"), а также месторождения "НОВАТЭКа" Салмановское (Утреннее), Геофизическое, Северо-Обское и Восточно-Тамбейское. В данном перечне отсутствует участок недр, включающий Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения, который упоминается в письме "НОВАТЭКа". На базе этих месторождений "НОВАТЭК" намеревается построить СПГ-завод по собственной технологии.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией Минфина, министерство в целом поддерживает предложение и считает возможным рассмотрение вопроса в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.