Чистая прибыль Роснефти по МСФО выросла на 9%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии 2019 году выросла на 9%, до 325 млрд руб., сообщает компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали этот показатель на уровне 301 млрд. руб. Наиболее близким оказался прогноз Raiffeisenbank - 317 млрд руб.

Рост показателя обусловлен положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых расходов, поясняет компания.

Чистая прибыль "Роснефти" во II квартале 2019 года снизилась на 15%, до 194 млрд руб., но также оказалась выше прогноза аналитиков, который был 170 млрд руб. Увеличение на 48,1% относительно I квартала 2019 года связано преимущественно с признанием обесценения активов в I квартале..

Во II квартале 2019 года выручка и доход от ассоциированных и совместных предприятий составила 2,135 трлн рублей ($33,6 млрд). Увеличение показателя на 2,8% квартал к кварталу связано с ростом цен на нефть марки Urals (на 4,8% в рублевом и на 7,4% в долларовом выражении). Сдерживающим рост данного показателя фактором стало ограничение приема нефти в систему магистральных трубопроводов "Транснефти" по причине ее загрязнения в трубопроводе "Дружба" по независящим от компании причинам, поясняет НК.

Увеличение выручки за I полугодие 2019 года на 11,2% в рублевом выражении год к году - до 4,2 трлн руб. - обусловлено ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов (+6,5%), а также повышением цен на нефть марки Urals в рублевом выражении (+4,8%).

Во II квартале показатель EBITDA составил 515 млрд руб. ($8 млрд), сократившись на 6% в рублевом выражении по сравнению с I кварталом 2019 года. Снижение показателя вызвано изменением объемов реализации углеводородов, в основном, в результате ограничения приема нефти, а также увеличением экспортных пошлин. В первом полугодии этот показатель вырос на 11,9%, до 1,1 трлн руб.

Удельные операционные затраты на добычу во II квартале 2019 года составили 203 руб. на б.н.э. ($3,2 долл. на б.н.э.), увеличившись на 4,1% к I кварталу 2019 года, что, в основном, связано с ростом объема геолого-технических мероприятий вследствие ограничения приема нефти и поддержания необходимого потенциала для наращивания добычи, а также сезонным ростом работ по обслуживанию и ремонту наземной инфраструктуры. Удельные операционные затраты на добычу в I полугодии составили 199 руб. на б.н.э. ($3,1 долл. на б.н.э.), увеличившись на 5,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Чистый долг и торговые обязательства "Роснефти" в I полугодии 2019 году сократились на 157 млрд руб.

Капитальные затраты "Роснефти" в I полугодии снизились на 3,5%, до 436 млрд руб. Снижение произошло за счет оптимизации программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению не менее чем до 40% доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях компании. "Компания рассматривает опции выравнивания профиля капитальных вложений крупных проектов с учетом продления квот на ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - отмечается в сообщении.

Свободный денежный поток компании за полугодие снизился на 8,5%, до 332 млрд руб.

С начала года компания сократила размер финансового долга и торговых обязательств на 14% или более чем 800 млрд руб. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 157 млрд руб. за I пол. 2019 г. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец квартала составило в рублевом выражении 1,3x.

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу решено созвать 30 сентября в заочной форме. Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании определено 5 сентября 2019 года.

Общая сумма средств, которая будет направлена НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 162,6 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена 11 октября 2019 года.