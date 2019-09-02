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Зиявудин Магомедов предложил вложить средства в новый спортзал в "Лефортово"

В СИЗО два зала, но арестованным они недоступны, и без нагрузок у людей обостряются разные заболевания

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, который арестован по обвинению в создании преступного сообщества, растрате и мошенничестве, готов оплатить создание и оборудование спортзала в СИЗО "Лефортово". Об этом "Коммерсанту" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Члены ОНК посетили Магомедова, и тот пожаловался, что большинство заключенных лишены доступа в два спортзала изолятора. От отсутствия физических нагрузок у них обостряются болезни позвоночника и опорно-двигательного аппарата. "Делая упражнения в камере, я свою спину восстановить не могу", - сказал бизнесмен правозащитникам.

По словам Магомедова, от одного из его проектов в Москве осталось неиспользованное оборудование. Он готов передать его изолятору и оплатить строительство спортзала, которым могли бы пользоваться все заключенные.

Его предложение готовы поддержать содержащийся в "Лефортово" его брат и подельник Магомед Магомедов, ббывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов и бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов. По словам правозащитников, пока Коршунов оставался в должности, он отклонял жалобы заключенных "Лефортово" о спортзале, а после ареста первым делом обратил внимание на отсутствие возможности заниматься спортом.

Два спортзала "Лефортово" доступны в основном сотрудникам ФСИН и заключенным, которые отбывают сроки в изоляторе в качестве обслуживающего персонала, пишет газета.

Члены ОНК проинформировали руководство ФСИН о проблеме со спортзалом и о нарушениях, связанных с размещением арестованных по камерам: сокамерниками братьев Магомедовых оказались обвиняемые в терроризме, которых нельзя содержать вместе с обвиняемыми в экономических преступлениях.

Братья Магомедовы были задержаны 30 марта 2018 года и с тех пор находятся под арестом. Их обвиняют создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате , Магомеду Магомедову также вменяют незаконное приобретение и хранение оружия. По версии следствия, они организовали девять эпизодов хищений на общую сумму 11 млрд рублей, в том числе при подготовке участков для строительства "Зенит-Арены" в Санкт-Петербурге и стадиона "Балтика" в Калининграде, ранее следствие говорило о хищении около 2,5 млрд рублей бюджетных средств.

Расследование дела Магомедовых завершено. В последний раз им продлили арест до 30 сентября.

Сумма Зиявудин Магомедов ОНК Иван Мельников Лефортово

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