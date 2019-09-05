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Путин заявил об открытости для инвестиций космодрома Восточный, "Звезды" и "Сухого"

Путин заявил об открытости для инвестиций космодрома Восточный, "Звезды" и "Сухого"
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные инвесторы могут вложиться в стратегические предприятия на Дальнем Востоке, в том числе в верфи "Звезды", в авиационный завод и космодром Восточный.

"Я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении (иностранных инвестиций - ИФ)", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме в четверг.

Он отметил, что российский Sukhoi Superjet производится совместно с иностранными партнерами.

Говоря о космодроме Восточный, Путин подчеркнул, что объект не является исключительно военным. "Вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Поэтому мы не просто считаем, что там можно работать с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом", - подчеркнул президент.

Путин заявил, что инвестиции ждут и в судостроительной отрасли, напомнив, что накануне он посетил с премьером Индии Нарендрой Моди "Звезду".

"Мы вчера только были с господином премьер-министром Моди (Индия - ИФ) на "Звезде". Конечно, там строятся самые современные, крупнотоннажные корабли, и для сервисов при работе на шельфе, в Арктической зоне, и для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов, других грузов. И мы вчера говорили с премьер-министром - будем искать даже возможность совместной работы, может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас. Международная кооперация в мире процветает, таким образом организованная: частично будут строиться у нас, частично доводиться на верфях в Индии", - сказал он.

"У нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества, нет ни одной закрытой темы", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин ВЭФ-2019

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