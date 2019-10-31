Поиск

Путин предложил отправлять в регионы разъездные медицинские студотряды

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил по образцу стройотрядов формировать студенческие медицинские отряды, которые будут ездить в регионы и оказывать населению консультативную помощь. Он заявил это на встрече с представителями общественности Калининградской области.

"Мне сейчас, знаете, какая в голову мысль пришла? А студенты-медики могли бы организовывать типа студенческих строительных отрядов", - сказал он в ходе обсуждения проектов в сфере здравоохранения.

По мнению Путина, таки отряды ездили бы по стране и помогали бы людям на уровне своей подготовки.

Перед этим президенту рассказали, о проекте "павильоны здоровья", в рамках которого в парках городов устанавливают шатры, где волонтеры вместе с медиками консультирую граждан. Также там люди могут пройти диспансеризацию. Представитель волонтерского движения попросила Путина поручить губернаторам поддержать этот проект в разных регионах.

Путин пообещал выполнить эту просьбу.

Владимир Путин Калининградская область

Новости по теме

Новости

СК начал проверять сообщение о похищении 15-летней девочки в Москве

Новосибирский и бурятский Минздравы опровергли сокращение числа врачей в регионе

Новосибирский и бурятский Минздравы опровергли сокращение числа врачей в регионе

Российские экипажи "Союзов" будут урезаны для доставки на МКС американцев

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат

Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат

В пермский офис "Мемориала" пришли с обысками

Директор ФИАНа рассказал, с чем были связаны обыски в институте

Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства

Задержанного главу Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Задержанного главу Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

Россиян защитят от незаконных сделок с их жильем с использованием цифровой подписи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');