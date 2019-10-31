Путин предложил отправлять в регионы разъездные медицинские студотряды

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил по образцу стройотрядов формировать студенческие медицинские отряды, которые будут ездить в регионы и оказывать населению консультативную помощь. Он заявил это на встрече с представителями общественности Калининградской области.

"Мне сейчас, знаете, какая в голову мысль пришла? А студенты-медики могли бы организовывать типа студенческих строительных отрядов", - сказал он в ходе обсуждения проектов в сфере здравоохранения.

По мнению Путина, таки отряды ездили бы по стране и помогали бы людям на уровне своей подготовки.

Перед этим президенту рассказали, о проекте "павильоны здоровья", в рамках которого в парках городов устанавливают шатры, где волонтеры вместе с медиками консультирую граждан. Также там люди могут пройти диспансеризацию. Представитель волонтерского движения попросила Путина поручить губернаторам поддержать этот проект в разных регионах.

Путин пообещал выполнить эту просьбу.