Курс рубля начал торги вторника ростом к бивалютной корзине

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в начале торгов вторника, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти и в ожидании смягчения денежно-кредитной политики основных мировых центробанков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,35-65,45 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,37 рубля за боллар, это на 17,75 копейки ниже уровня закрытия понедельника.

Курс евро снизился на 18 копеек, до 72,22 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 17,86 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,73 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11 копеек ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти и в ожидании смягчения политики со стороны ведущих центробанков мира. Позитивные настроения инвесторов также поддерживаются ожиданием новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем. По словам президента США Дональда Трампа, Штаты обсудят торговые вопросы с Китаем на следующей неделе.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил Fox Business, что "мы добились большого прогресса" в переговорах с КНР. "Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он.

Важным событием для рынков на этой неделе станет заседание Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг. На прошлой встрече руководство регулятора приняло решение оставить процентные ставки без изменений, при этом глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают повышаться на фоне оптимистичных заявлений нового министра энергетики Саудовской Аравии. Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был внезапно назначен на этот пост в ночь с субботы на воскресенье, а в понедельник уже выступал на Мировом энергетическом конгрессе в Абу-Даби вместо своего предшественника Халида аль-Фалиха. Новый глава Минэнерго подтвердил приверженность прежней политике Саудовской Аравии в нефтяной сфере и сказал, что радикальных изменений не будет.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве дорожали на 0,45% - до $62,87 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,5% - до $58,14 за баррель. По итогам предыдущих торгов цена Brent выросла на 1,71%, WTI - на 2,35%. Торги в понедельник оба сорта завершили на самых высоких уровнях с 31 июля, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

По мнению аналитиков AxiTrader, есть надежды на продление соглашения ОПЕК+ об ограничениях на добычу нефти, поскольку торговая война между США и Китаем продолжается. Кроме того, правительство Саудовской Аравии, в частности, нуждается в более высоких ценах на нефть для того, чтобы повысить рыночную стоимость нефтяной госкомпании Saudi Aramco перед запланированным IPO.

Заседание министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+ состоится в четверг в Абу-Даби.