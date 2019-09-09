Нефть начала дорожать на заявлениях нового министра энергетики Саудовской Аравии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок активно поднимается в ходе торгов в понедельник, 9 сентября, на заявлениях нового министра энергетики Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:14 по Москве подорожали на $0,20 (0,33%) - до $61,74 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,22 (0,39%) - до $56,74 за баррель.

Саудовская Аравия продолжит консультироваться с другими производителями нефти относительно решений по добыче, заявил в понедельник новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

"Ничего радикального в Саудовской Аравии не происходит. Мы все работаем на государство. Кто-то уходит, другой приходит", - также сказал чиновник. Он добавил, что энергетическая политика страны основывается "на нескольких фундаментальных принципах", которые, по его словам, не изменятся.

Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд занял пост министра вместо отправленного в отставку Халида аль-Фалиха. О кадровых перестановках в министерстве стало известно в ночь на воскресенье, 8 сентября.

"Принц Абдель Азиз очень опытный, он несколько десятилетий проработал в министерстве энергетики. Его заявления дают понять, что ждать существенных изменений в энергетической политике Саудовской Аравии не стоит", - говорит аналитик UBS Group Джованни Стауново

Смена в руководстве Минэнерго Саудовской Аравии произошла накануне запланированного на эту неделю двухдневного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Позитивное влияние на рынок оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе на четыре единицы - до 738 штук.