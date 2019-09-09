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Саудовская Аравия подтвердила сохранение текущей политики ОПЕК+

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в контактах с ОПЕК подтвердила, что не собирается в связи со сменой министра энергетики менять свою политику в отношении сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Мы не ожидаем никаких изменений в политике (Саудовской Аравии по отношению к сделке ОПЕК+ - ИФ). Да, мы уже имели контакты (с Саудовской Аравией - ИФ)", - сказал он журналистам.

Баркиндо заметил также, что все были удивлены сменой министра энергетики Саудовской Аравии.

На прошлой неделе бывший министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сначала лишился поста председателя совета директоров Saudi Aramco, а в ночь на воскресенье стало известно о назначении на пост глава Минэнерго королевства принца Абделя Азиза бен Салман Аль Сауда.

Халид аль-Фалих - сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Саудовской Аравии. С российской стороны ее возглавляет министр энергетики Александр Новак, контрагент аль-Фалиха по многочисленным раундам переговоров между двумя странами о координации добычи нефти.

В апреле президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Пекин, отмечал, что "инициатором договоренностей ОПЕК+ и привлечения России к этим договоренностям была как раз Саудовская Аравия".

Визит Путина в Саудовскую Аравию запланирован на октябрь. В рамках подготовки к нему Новак и аль-Фалих уже встречались в начале августа в Москве. Очередная встреча планировалась на этой неделе в Джидде.

Саудовская Аравия ОПЕК ОПЕК+ нефть

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