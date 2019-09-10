Brent подорожала до $62,8 за баррель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти во вторник, реагируя на оптимистичные заявления нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда. В минувший понедельник он выступил на Мировом энергетическом конгрессе в Абу-Даби.

К 8:01 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,21 (на 0,34%), до $62,8 за баррель. За понедельник контракт подорожал на $1,05 (на 1,71%), до $62,59 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому же времени дорожали на $0,25 (на 0,43%), до $58,1 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на на $1,33 (на 2,35%), до $57,85 за баррель.

Торги в понедельник оба сорта завершили на самых высоких уровнях с 31 июля, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Новый министр энергетики подтвердил приверженность прежней политике Саудовской Аравии в нефтяной сфере и заверил, что радикальных изменений не будет.

По мнению аналитиков AxiTrader, есть надежды на продление соглашения ОПЕК+ об ограничениях на добычу нефти, поскольку торговая война между США и Китаем продолжается. Кроме того, правительство Саудовской Аравии, в частности, нуждается в более высоких ценах на нефть для того, чтобы повысить рыночную стоимость нефтяной госкомпании Saudi Aramco перед запланированным IPO.

Заседание министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+ состоится в четверг в Абу-Даби.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник практически не изменилась - до 450,7 юаня за баррель.