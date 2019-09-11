Поиск
Важно
Биржа Гонконга предложила Лондонской фондовой бирже объединиться

Греф заявил о нужности профессий философа и филолога

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Общество "рано похоронило" гуманитарные профессии, они "ого-го как нужны в сфере развития искусственного интеллекта", заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета".

Для этого нужны в том числе философы, филологи, психологи, добавил он.

При этом Греф повторил, что, по его мнению, специализированные школы в России не нужны - ни финансовые, ни физико-математические, ни школы славистики. Он считает, что образование должно быть комплексным и готовить всесторонне развитых специалистов.

На Восточном экономическом форуме в начале сентября Греф раскритиковал экзамены за то, что они лишают детей желания учиться не ради оценок. Он добавил, что считает одной из своих главных целей - "убить экзамены".

В октябре 2018 года глава Сбербанка высказал мнение, что в стране не должно быть узкоспециализированных математических спецшкол, в которых детей обучают "одному монопредмету". По его мнению, рынку труда скоро потребуются многопрофильные специалисты.

Герман Греф Сбербанк

Новости по теме

Новости

Биржа Гонконга предложила слияние Лондонской фондовой бирже

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

Венесуэльская PDVSA зарегистрировала офис в Москве

Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Дело братьев Ананьевых оказалось не единственным делом о растрате денег Промсвязьбанка

Алексей Миллер вошел в попечительский совет "Иннопрактики"

Сбербанк реструктурирует пострадавшим в Иркутской области кредиты на 163 млн рублей

СК попросил о заочном аресте экс-совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых

В правительстве подтвердили, что обсуждают новое повышение утильсбора на машины

В правительстве подтвердили, что обсуждают новое повышение утильсбора на машины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');