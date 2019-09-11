Греф заявил о нужности профессий философа и филолога

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Общество "рано похоронило" гуманитарные профессии, они "ого-го как нужны в сфере развития искусственного интеллекта", заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета".

Для этого нужны в том числе философы, филологи, психологи, добавил он.

При этом Греф повторил, что, по его мнению, специализированные школы в России не нужны - ни финансовые, ни физико-математические, ни школы славистики. Он считает, что образование должно быть комплексным и готовить всесторонне развитых специалистов.

На Восточном экономическом форуме в начале сентября Греф раскритиковал экзамены за то, что они лишают детей желания учиться не ради оценок. Он добавил, что считает одной из своих главных целей - "убить экзамены".

В октябре 2018 года глава Сбербанка высказал мнение, что в стране не должно быть узкоспециализированных математических спецшкол, в которых детей обучают "одному монопредмету". По его мнению, рынку труда скоро потребуются многопрофильные специалисты.