Васильева отказалась отменять школьные экзамены по предложению Грефа

Она назвала их "зеркалом образования"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр просвещения Ольга Васильева высказалась против отмены школьных экзаменов. Так она прокомментировала порталу "Российское образование" слова главы Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что "убить экзамены" одна из его главных целей.

"В истории нашей страны, в ее постреволюционный период, было время полной отмены экзаменов, но, как мы все прекрасно знаем, ничего хорошего для школьного образования это не принесло, и проверочные испытания вернулись. Мы прошли этот опыт сто лет назад", - заявила министр.

Она отметила, что среди стран-лидеров в сфере общего образования, нет таких, где бы экзамены были отменены. "Даже в Финляндии, известной своим свободным подходом к этому процессу, для продолжения обучения в высшей школе знания проверяют", - отметила она.

По словам Васильевой, проверка знаний школьника нужна не только для определения его уровня, но и для коррекции педагогических программ и подходов. Она назвала экзамены "зеркалом образования".

Греф раскритиковал экзамены на ВЭФ-2019. Он назвал эти испытания "катастрофой", которые лишают детей желания учиться. По его словам, "из школы дети уже выходят инвалидами, так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать". Оценивание знаний он считает необходимым, но экзамены предлагает отменить.