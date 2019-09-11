Греф допустил новое снижение Сбербанком ставок по ипотеке до конца 2019 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк до конца 2019 года может провести еще одно снижение ставок по ипотеке, сообщил глава финансового конгломерата Герман Греф журналистам в Новосибирске в среду.

"Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года возможно еще небольшое снижение", - сказал он. Греф напомнил, что в 2019 году Сбербанк уже снижал ипотечные ставки.

В августе российский финансовый конгломерат снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.) по основной линейке продуктов. В мае Сбербанк опустил ставки на 0,3-0,6 процентного пункта.

Сбербанк по итогам первого полугодия 2019 года занимает 1-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".