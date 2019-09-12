Бывший владелец Антипинского НПЗ решил отсудить у Сбербанка сотни миллионов долларов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Компания Дмитрия Мазурова, швейцарская New Stream Trading сообщила, что 10 сентября направила в Лондонский международный арбитраж запрос о деле против "Антипинского НПЗ", Сбербанка и связанных с ними сторон. Она хочет отсудить у них компенсацию ущерба, который оценивает в сотни миллионов долларов, пишут "Ведомости".

Компания Мазурова "Новый поток" ранее была основным владельцем "Антипинского НПЗ", в ноябре 2018 года Мазурова и его менеджеров отстранили от управления предприятием, а в апреле оно перешло Сбербанку за долги. Мазуров с июля находится под арестом, уголовное дело на него завели по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. По данным "Коммерсанта", швейцарская New Stream Trading формально принадлежит сестре Мазурова Ксении, но фактическим владельцем компании является сам предприниматель.

New Stream Trading указала, что действия ответчиков причинили ей ущерб, который она связала, в частности, с "неисполнением Антипинским заводом обязательств по поставкам продукции, несмотря на получение существенных предоплат, и действиями Сбербанка в качестве основного кредитора НПЗ".

Интересы New Stream Trading представляет лондонская адвокатская компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Ее представитель подтвердил "Ведомостям" обращение в Лондонский арбитраж. Сбербанк не получил исковых требований от New Stream Trading, заявил представитель кредитной организации.

New Stream Trading, входящая в группу "Новый поток", была создана для продажи продукции "Антипинского НПЗ". Завод задолжал трейдерам около 13 млрд рублей, писал в начале августа РБК, ссылаясь на заявление о банкротстве завода. Большая часто контрактов, по которым завод не поставил трейдерам нефтепрродуктов, относятся в 2019 года, когда предприятие перешло под управление Сбербанка. "Дочке" азербайджанской Socar НПЗ должен 3 млрд рублей. Трейдер VTB Commodities Trading ("дочка" ВТБ) – через Высокий суд Лондона добился замораживания активов "Антипинского НПЗ" на сумму 225 млн евро, на сумму долга с учетом процентов за непоставку уже предоплаченного товара. Арбитражный суд Мурманской области отказал в исполнении решения британского суда, пишут "Ведомости",

Сейчас в отношении "Антипинского НПЗ" введена процедура наблюдения. Суд рассмотрит заявление структуры Сбербанка о его банкротстве 10 декабря.