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"Ведомости" узнали о просьбе Грефа к Путину помочь Антипинскому НПЗ

Он попросил увеличить заводу компенсацию при закупках нефти

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф попросил у президента Владимира Путина помощи для Антипинского НПЗ, 80% которого перешло к Сбербанку в мае за долги и бенефициаром которого банк остается. Об этом "Ведомостям" сообщили три источника - два чиновника и собеседник, близкий к банку.

По их словам, в письме Греф предложил увеличить компенсацию заводу при закупках нефти за счет повышения региональной надбавки к обратному акцизу на нефть для НПЗ с 10% до 50%.Также он попросил разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под национальным парком "Бузулукский бор". У Антипинского НПЗ есть несколько лицензий на месторождения с запасами примерно 40 млн т нефти. Роснедра выдавали эти лицензии с условием, что добытую нефть будут перерабатывать на НПЗ. В Сбербанке сочли, что это принесет $100 млн–$120 млн убытков в год. По словам одного из источников, Греф предложил нефть с месторождений завода по своп-контрактам менять на нефть с месторождений в Западной Сибири.

Поручение проработать предложения Грефа уже поступили в Минэнерго, говорит собеседник, близкий к министерству.

Крупнейший независимый НПЗ с апреля до июля простаивал, так как ему нечем было платить за нефть. В Сбербанке считают, что завод до банкротства довел прежний владелец Дмитрий Мазуров и связанный с ним менеджмент. Адвокат Мазурова выдвигал Сбербанку встречные претензии и говорил, что банк руководил предприятием с ноября 2018 года и намеренно довел его до остановки производства. На Мазурова по жалобе Грефа завели уголовное дело, он арестован.

Греф в письме указал, что завод находится в 2600 км от ближайшего порта и нынешних налоговых мерр стимулирования ему не хватает, чтобы обслуживать долги, рассказал один из источников.

Президент поручил Минэнерго проработать просьбы главы Сбербанка, рассказал изданию источник, близкий к министерству. Официальных комментариев в Сбербанке и министерстве газете не предоставили.

Антипинский НПЗ находится в предбанкротном состоянии, предприятие задолжало $5 млрд, из них $3 млрд - долг перед Сбербанком. Если по просьбе Грефа будет изменена компенсация заводу за нефть, бюджет потеряет примерно 12 млрд рублей в год, подсчитал по просьбе "Ведомостей" главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Дмитрий Мазуров МВД Тверской суд Антипинский НПЗ Сбербанк Герман Греф Владимир Путин Минэнерго

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