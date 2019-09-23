Нефть начала дешеветь на противоречивых новостях из Саудовской Аравии

Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в понедельник на фоне противоречивых сообщений относительно того, насколько быстро Саудовская Аравия сможет восстановить утраченную добычу.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 по Москве подешевели на $0,25 (на 0,39%) - до $64,03 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,26 (на 0,45%) - до $57,83 за баррель.

Ранее в понедельник сообщалось, что Brent подорожала почти до 65 долларов за баррель.

Государственной нефтедобывающей корпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco, возможно, потребуются месяцы вместо обещанных руководством компании 10 недель, чтобы полностью восстановить работу подвергшихся атаке объектов, написала в воскресенье, 22 сентября, газета The Wall Street Journal.

По данным издания, компания ведет активные переговоры с подрядчиками, предлагая дополнительную оплату за запчасти и ремонтные работы, обращаясь с просьбами о немедленной помощи. В числе таких компаний - итальянская Saipem и американская Baker Hughes. "Мы лихорадочно ищем запчасти. Картина не настолько благоприятная, как можно было бы подумать", - приводит газета слова одного источника в Саудовской Аравии.

Аналитики IHS Markit отмечают, что восстановительные работы займут от двух до девяти месяцев в зависимости от степени повреждений при условии, что у компании уже имеются в наличии все нужные запчасти. Некоторые работы могут занять вплоть до года, поскольку для них требуется производство, доставка и установка сделанного на заказ уникального оборудования, говорят источники.

Руководители Saudi Aramco официально заявляют, что производство удастся полностью восстановить к концу сентября.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В субботу, 21 сентября, глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.