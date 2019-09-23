WSJ узнала о сроках ремонта подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco

Компания связывается с подрядчикам с просьбами о помощи

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Компании Saudi Aramco потребуются месяцы вместо 10 недель, чтобы восстановить мощности подвергшихся атаке объектов Saudi Aramco, сообщает в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, компания активно обращается к подрядчикам с просьбами о немедленной помощи, в частности на отправку запчастей. Они обещают покрыть все издержки, которые оцениваются в сотни миллионов долларов.

"Мы лихорадочно ищем запчасти. Картина не настолько благоприятная, как можно было быподумать", - приводит газета слова одного источника в Саудовской Аравии.

Также некоторые источники поставили под сомнение планы о выходе на IPO компании.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Полностью восстановить поставки энергоносителей после атаки дронов королевство смогло 17 сентября.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Накануне США направили на север Персидского залива эсминец USS Nitze ("Нитце"), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), с целью защиты Саудовской Аравии. По утверждению Штатов, именно через воздушное пространство над северо-восточными районами королевства Иран якобы нанесен удар по его нефтяным предприятиям.

В воскресенье президент Ирана Хасан Рухани заявил, что присутствие иностранных сил в заливе может создать проблемы для безопасности региона, а также для энергетической безопасности.