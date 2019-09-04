НОВАТЭК и Совкомфлот создают СП по строительству 17 газовозов для "Арктик СПГ 2"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" и "Совкомфлот" (СКФ) создают совместное предприятие по строительству 17 газовозов для "Арктик СПГ 2", передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соглашения.

СП будет называться "Современный морской арктический транспорт" (СМАРТ).

Как заявил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, это СП будет управлять флотом, который будет ходить в российских водах, а другая, ранее созданная компания МАРТ (куда планировалось привлечение "Совкомфлота" и китайской Cosco Shipping - ИФ), будет оперировать на глобальном рынке.

По словам главы СКФ Сергея Франка, в новую компанию также возможно привлечение других инвесторов.

Газовозы в количестве 17 единиц будут строиться на судоверфи "Звезда" со сроком сдачи в 2023-2026 годах, а финансирование планируется привлечь при поддержке ВЭБа.

СП будет зарегистрировано во Владивостоке.