"М.Видео-Эльдорадо" через два года будет принимать технику на утилизацию во всех своих магазинах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" начал принимать бытовую технику и электронику на утилизацию более чем в 200 магазинах в Москве и Подмосковье. В течение двух лет он рассчитывает запустить прием техники на утилизацию во всех 220 городах, где есть магазины сети.

Партнерами компании выступают ассоциация "СКО Электроника-утилизация" (объединяет производителей и импортеров электробытовой и компьютерной техники) и АО "Корпорация Экополис". Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, это крупнейший в России проект по сбору и переработке техники. Его участники обеспечивают полный цикл сбора и утилизации приборов с минимальным влиянием на окружающую среду.

Владельцы могут бесплатно сдать любые ненужные им устройства от холодильника до смартфона, обратившись в сервисную зону магазина и подписав согласие на утилизацию. Вся сданная техника учитывается в IT-системе ритейлера и передается ассоциации, которая занимается подбором и аккредитацией заводов-утилизаторов.

В среднесрочной перспективе объем утилизации собранной "М.Видео" и "Эльдорадо" в московском регионе техники может достичь 4 тыс. тонн ежегодно.

Ранее группа "М.Видео-Эльдорадо" и "СКО-утилизация" запустили пилотную программу утилизации техники в Петербурге, собрав за два месяца более 2 тыс. единиц техники.

До конца года проект заработает еще в пяти городах: Казани, Новокузнецке, Самаре, Ярославле и Ульяновске.

Группа "М.Видео - Эльдорадо" - лидер российского рынка бытовой техники и электроники - была создана на базе ПАО "М.Видео" в конце апреля 2018 года, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у группы "Сафмар". В конце лета 2018 года акционером ритейлера стал немецкий MediaMarktSaturn, который приобрел 15% акций у "Сафмара". В рамках этой сделки "М.Видео" стала владельцем российских магазинов Media Markt. "Сафмар" является контролирующим акционером ПАО "М.Видео" с долей 38,2%.

На конец июня группа объединяла 977 магазинов, в том числе 499 магазинов "М.Видео" и 478 магазинов "Эльдорадо".

В первом полугодии выручка группы увеличилась на 7,9%, до 161,475 млрд рублей. По итогам 2019 года ритейлер прогнозирует рост выручки до 380 млрд рублей.