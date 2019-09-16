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Белоруссия подсчитала потери таможенных пошлин из-за налогового маневра в РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия с начала года недополучила 520 млн белорусских рублей (16 млрд 253 млн 858 тыс. российских рублей) таможенных пошлин из-за налогового маневра в России в нефтяной сфере, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

"Часть суммы - 301 млн белорусских рублей - была компенсирована за счет НДС (этих поступлений было больше, чем в прошлом году) и платежей, уплаченных физическими лицами при ввозе товаров, в том числе по акцизам и утилизационному сбору", - цитирует его госагентство БелТА.

По оценке Минска, в связи с реализацией в РФ налогового маневра дополнительные издержки Белоруссии в 2019-2024 гг. составят порядка $10,5 млрд, в том числе, около $400 млн в 2019 году.

С 2019 года Белоруссия импортирует нефть из РФ на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра. В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Белоруссию будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. Кроме того, Белоруссия унифицирует экспортные пошлины на нефтепродукты с РФ, в связи с этим объем доходов белорусского бюджета также будет снижаться из-за уменьшения размера пошлин.

Белорусские власти инициировали переговоры с руководством РФ о возможной компенсации издержек, однако правительство России заявило о нецелесообразности предоставления Белоруссии компенсаций в связи с изменением внутренней налоговой политики.

В конце декабря 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев инициировал обновление союзного договора от 1999 года в ответ на предложение белорусского коллеги Сергея Румаса обсудить размер и форму компенсации потерь Белоруссии от налогового маневра.

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