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Лукашенко пригрозил забрать две нитки "Дружбы" для импорта нефти через Польшу и Прибалтику

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "наработки", чтобы начать альтернативный России импорт нефти по северному маршруту - через Польшу и Прибалтику. При этом Лукашенко предлагает России "договариваться по-человечески".

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть", - заявил Лукашенко журналистам в пятницу в Бресте.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко прокомментировал возможность альтернативного импорта нефти в контексте возникающих упреков в адрес Минска со стороны РФ. "И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика - обойдемся", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент провел аналогию с действиями руководства России по строительству Южного и Северного потоков для транспортировки природного газа. "Им (в России - ИФ) надоело спорить с транзитерами. Он (Президент России Владимир Путин - ИФ) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки", - сказал Лукашенко.

По его словам, "я ему (Путину - ИФ) сказал: мы так же гордо - если вы нас будете наклонять, и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть".

"Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн тонн чужой нефти - американской, Саудовской Аравии, еще чей-то... Азербайджанская нефть - через Украину, у нас на Мозырь проработан этот маршрут", - заявил Лукашенко.

"Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", - добавил он.

Как сообщалось, РФ является единственным поставщиком нефти в Беларусь. В 2019 году плановый объем поставок нефти для переработки на белорусских НПЗ составляет 18 млн тонн.

Поставки нефти в Белоруссию с 2019 года начали дорожать из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Кроме того, доходы белорусского бюджета сокращаются из-за снижения унифицированных с РФ экспортных пошлин на нефтепродукты. По оценке Минска, в связи с этим суммарные дополнительные издержки Белоруссии составят около $10,5-11 млрд за период 2019-2024 годов.

Белоруссия Александр Лукашенко

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