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Орешкин пришел на встречу Baring Vostok с инвесторами вместо Калви

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Орешкин посетил ежегодную встречу Baring Vostok Capital Partners с крупнейшими инвесторами фонда. Об этом "Интерфаксу" сообщил один из участников мероприятия и подтвердил представитель Baring.

Основателю фонда Майклу Калви прийти на мероприятие не разрешил следователь. Он находится под домашним арестом по уголовному делу о хищении денег банка "Восточный", одним из акционеров которого является Baring Vostok. Защита попросила разрешить ему участие во встрече в начале сентября.

Калви не было на встрече с инвесторами впервые за 25 лет, отметил представитель фонда.

"Поэтому мы очень признательны министру экономического развития Максиму Орешкину за то, что он нашел время обсудить перспективы развития российской экономики с международными инвесторами, подтвердив готовность и заинтересованность государства к открытому диалогу с международным инвестиционным сообществом", - сказал он.

Уголовное дело о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей было возбуждено 13 февраля по жалобе миноритария кредитной организации Шерзода Юсупова. Кроме Калви, по делу проходят партнеры Baring Vostok Филип Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Сообщалось, что Кордичев единственный дал следствию признательные показания, остальные фигуранты вину не признают. Их всех арестовали 15 и 16 февраля. В апреле Кордичева и Калви перевели по домашний арест, в середине августа под домашний арест поместили Дельпаля.

Baring Vostok Майкл Калви банк Восточный Максим Орешкин Минэкономразвития

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