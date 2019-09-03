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Защита Калви попросила отпустить его на собрание инвесторов Baring Vostok

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Защита находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви попросила Следственный комитет (СК) разрешить ему принять участие в собрании инвесторов компании 25-26 сентября.

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Как сообщил "Интерфаксу" адвокат американского бизнесмена Дмитрий Клеточкин, на рассмотрение прошения у СК есть трое суток, плюс время, которое ответ будет идти по почте.

Комментариями СК по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Как отмечают в свою очередь "Ведомости", в настоящее время следственные действия с Калви не проводятся, поэтому препятствий для его участия в собрании партнеров Baring Vostok нет.

Майкл Калви является обвиняемым по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный" . Свою вину бизнесмен отрицает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

Baring Vostok Майкл Калви

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