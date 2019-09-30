Эксперты ВШЭ указали путь выхода российской экономики из стагнации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Экономический рост в РФ замедлился до 0,7% в первом полугодии 2019 года против 2,0% в первом полугодии 2018 года, для выхода экономики из стагнации нужны более активные меры бюджетно-налоговой политики для поддержки спроса и экспортоориентированных отраслей, говорится в периодическом обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) "Комментарии о государстве и бизнесе".

"Текущее замедление роста ВВП носит не только структурный, но и конъюнктурный характер. Об этом говорит тот факт, что уровень использования производственных мощностей в экономике (особенно в целом ряде обрабатывающих производств), по данным государственной статистики, далек от предельного. Кроме того, фактор недостаточности внутреннего спроса, по данным опросов Росстата, находится на одном из первых мест среди ограничителей экономического роста, что неудивительно, учитывая стагнацию реальных доходов населения, замедление прироста инвестиций и снижение вклада конечного спроса со стороны государства в прирост ВВП в начале 2019 года практически до нуля (против небольшого, но прироста в размере 0,1 п.п. в 2018 году)", - считают эксперты ВШЭ.

При этом в обзоре подчеркивается, что "важна нацеленность мер бюджетной поддержки экономики на те сектора экономики и рынки, развитие (или даже создание заново) которых может поддержать экспортную экспансию российских производителей, позволяющую преодолеть ограничения со стороны внутреннего спроса". "Такого рода сектора, как правило, есть и в обрабатывающей промышленности, и в сфере услуг, которая в современных условиях играет не менее значительную роль в формировании глобальных цепочек добавленной стоимости, чем сектора сферы материального производства", - отмечают в Центре развития.

Комментируя возможности использования денежно-кредитной политики, эксперты ВШЭ соглашаются с тезисом, что "в принципе она в условиях плавающего валютного курса для стран, не зависящих от сырьевого экспорта, как правило, является наиболее эффективным инструментом макроэкономической корректировки".

"Однако в сегодняшних российских условиях, когда, во-первых, инфляционные ожидания еще не являются устойчивыми, а во-вторых, существует угроза резкого падения цен на нефть из-за торгового конфликта США и Китая, ослабление денежно-кредитной политики чревато потерей макроэкономической стабильности", - предупреждают экономисты.