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Mastercard и НСПК договорились развивать трансграничные переводы через СБП

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Mastercard и "Национальная система платежных карт" (НСПК) заключили соглашение о развитии трансграничных переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба Mastercard.

"Обеспечение возможности мгновенных трансграничных переводов, базирующееся на выработанных совместных решениях, станет следующим этапом в реализации стратегии построения СБП и будет способствовать развитию безналичной экономики в России", - говорится в сообщении.

Проектом займется рабочая группа, в которую войдут представители обеих компаний.

Банк России запустил СБП в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.

Mastercard НСПК СБП Банк России

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